Правительство выделило 2,5 млрд рублей на поддержку Байконура и еще трех регионов РФ

Поддержку бюджета получат Бурятия, Ингушетия, Мордовия и город Байконур. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Данные об этом появились на сайте кабмина в воскресенье, 27 декабря. Отмечается, что деньги в размере 2,5 млрд рублей должна поступить в регионы до конца года. Что касается Байконура, то город получит часть от общего транша.

«Финансирование направят трем регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета. Дотации помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции», – говорится на сайте кабмина.

Данное решение было принято на заседании правительства 24 декабря. Рассмотреть данный вопрос предложил президент России Владимир Путин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Путин отменил традиционную встречу с бизнесменами в этом году.