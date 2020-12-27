Путин отменил традиционную встречу с бизнесменами в этом году

Традиционная встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса не состоится в конце 2020 года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам Пескова, встречи не будет, однако это не означает, что Путин не ведет работу с российским бизнесом. Она продолжается, несмотря на коронавирус.

«В этом году ее не будет, в этом году уже не состоится она, но это не значит, что диалога с бизнесом нет. Наоборот, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса… И, конечно, правительство тоже работает…, все основные решения принимаются в секторе экономики с учетом мнения бизнеса», – заявил Дмитрий Песков.

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