Путин поручил удвоить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом в праздники

Путин поручил удвоить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом в праздники
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Медицинские работники, борющиеся с COVID-19, получат двойные выплаты. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, президент Владимир Путин поручил выплачивать борющимся с коронавирусной инфекцией врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, фельдшерам, медицинским сестрам и братьям и водителям скорой помощи дополнительные средства.

Как сообщили «РИА Новости», Мишустин отметил, что речь идет о медиках, которые будут лечить ковид-пациентов во время предстоящих праздников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург выделит 1,86 млрд рублей на выплаты медикам за работу с больными коронавирусом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин выплаты медикам пандемия Россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге в субботу ожидают снег и мороз
Ученые назвали главную опасность «британского» штамма COVID
Басков рассказал об участии в групповом сексе
Решетова объяснила причину расставания с Тимати после рождения ребенка
Легковушка попала под фуру на Московском шоссе
Путин поручил удвоить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом в праздники
Иномарка «победила» светофор на Долгоозерной улице
«Для эстетики»: Харламов рассказал про геморрой и обрезание