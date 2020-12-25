Путин поручил удвоить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом в праздники

Медицинские работники, борющиеся с COVID-19, получат двойные выплаты. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, президент Владимир Путин поручил выплачивать борющимся с коронавирусной инфекцией врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, фельдшерам, медицинским сестрам и братьям и водителям скорой помощи дополнительные средства.

Как сообщили «РИА Новости», Мишустин отметил, что речь идет о медиках, которые будут лечить ковид-пациентов во время предстоящих праздников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург выделит 1,86 млрд рублей на выплаты медикам за работу с больными коронавирусом.