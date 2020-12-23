Петербург выделит 1,86 млрд рублей на выплаты медикам за работу с больными коронавирусом

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства Петербурга 1,86 млрд рублей на выплаты медикам, которые работали в больным коронавирусом.

В пресс-службе Смольного сообщили, что за смену медработники получат дополнительно от 107 до 2431 руб., в зависимости от должности. Выплаты установлены за ноябрь и декабрь 2020 года постановлением правительства города. В общей сложности выплаты получают более 37 тыс. медицинских работников.

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 3749 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в среду, 23 декабря, в Оперативном штабе по борьбе с пандемией. На карантине находится 1675 человек. Из них 2 – в обсерваторе, 782 — на самоизоляции, 891 человек – контактные. Всего с начала пандемии в Петербурге выявлено 212074 случая заражения COVID-19, скончались 7074 человек, выздоровело 123518 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе. Чтобы выяснить его, они изучили данные зараженных пациентов во время первой волны пандемии весной 2020 года.