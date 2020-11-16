Эксперты назвали новый фактор риска при коронавирусе

Осторожней нужно быть людям с остановкой дыхания, то есть апноэ.

Ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе. Об этом сообщает Medical Хpress. Чтобы выяснить его, они изучили данные зараженных пациентов во время первой волны пандемии весной 2020 года.

У 29% пациентов наблюдалась остановка дыхания во сне. Речь идет об апноэ, которое диагностировали у 3,1% населения региона. Врачи отметили, что люди с таким диагнозом должны быть особенно осторожны, так как риск заболевания у них довольно высокий. Эксперты собираются тщательнее изучить это явление.

Напоминаем, что при апноэ наблюдаются остановки дыхания во время сна и храп. Люди, страдающие от клинического нарушения, жалуются на сонливость, затруднения с концентрацией внимания и головные боли.

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