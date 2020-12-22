Песков заявил, что публичная вакцинация Байдена не мотивирует Путина на такой шаг

Песков заявил, что публичная вакцинация Байдена не мотивирует Путина на такой шаг
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Решение избранного президента США Джо Байдена привиться от коронавируса, несмотря на преклонный возраст, не мотивирует российского лидера Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин сам объяснил на пресс-конференции о причинах того, почему он сам пока не делает прививку. Напомним, что отвечая на вопрос журналистов, глава государства сказал, что пройдет вакцинацию, как только появится препарат, разрешенный для применения в его возрастной группе.

Как сообщили «РИА Новости», Песков также напомнил, что он не работает у Байдена, поэтому причины вакцинации избранного президента США лучше узнавать в Вашингтоне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Байден в прямом эфире сделал прививку от коронавируса. По его словам, это было сделано для того, чтобы показать американцам безопасность препарата от инфекции.

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