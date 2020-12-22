Песков заявил, что публичная вакцинация Байдена не мотивирует Путина на такой шаг

Решение избранного президента США Джо Байдена привиться от коронавируса, несмотря на преклонный возраст, не мотивирует российского лидера Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Путин сам объяснил на пресс-конференции о причинах того, почему он сам пока не делает прививку. Напомним, что отвечая на вопрос журналистов, глава государства сказал, что пройдет вакцинацию, как только появится препарат, разрешенный для применения в его возрастной группе.
Как сообщили «РИА Новости», Песков также напомнил, что он не работает у Байдена, поэтому причины вакцинации избранного президента США лучше узнавать в Вашингтоне.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Байден в прямом эфире сделал прививку от коронавируса. По его словам, это было сделано для того, чтобы показать американцам безопасность препарата от инфекции.