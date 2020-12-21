Байден в прямом эфире сделал прививку от коронавируса

Новоизбранный президент США Джозеф Байден привился от коронавирусной инфекции. Одна из двух доз препарата компании Pfizer была введена политику в прямом эфире. Трансляция велась на YouTube-канале Washington Post.

По словам самого Джо Байдена, сделал он вакцинацию для того, чтобы показать американцам безопасность препарата от инфекции.

«Я делаю это, чтобы показать, что люди должны быть готовы к вакцинации, когда появится возможность получить вакцину. Здесь не о чем беспокоиться. Жду вторую инъекцию», – заявил Байден в ходе вакцинации в понедельник, 21 декабря.

Кроме этого, он заявил о том, что ранее прививка была сделала и его жене. Теперь они оба ждут второй инъекции.

Напомним, что США находятся на первом месте в мире по заболеваемости коронавирусом. В стране выявлено 16,7 млн случаев за весь период пандемии. Скончались от вируса – 304 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, Байден знает Украину лучше, чем Трамп.