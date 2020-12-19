Зеленский заявил, что Байден знает Украину лучше, чем Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что избранный лидер США Джо Байден имел близкие связи с Украиной до своего президентства и лучше знает эту страну, чем действующий президент США Дональд Трамп.

«Джо Байден, как мне кажется, лучше знает Украину, чем предыдущий президент…»,- заявил он.

Он также отметил, что Байден также «хорошо понимает россиян, разницу между Украиной и Россией» и украинский менталитет, сообщает New York Times.

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.