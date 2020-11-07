Штаб Трампа подал иск из-за не засчитанных голосов в Аризоне

Штаб Трампа подал иск из-за не засчитанных голосов в Аризоне
Президент США Дональд Трамп. Фото: unsplash

Команда действующего президента Америки Дональда Трампа в предвыборной кампании направила иск в суд в субботу вечером, 7 ноября, из-за не засчитанных голосов в штате Аризоне.

Как сообщает агентство Reuters, команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом, которого СМИ уже назвали «избранным президентом».

Ранее Дональд Трамп заявил о том, что выборы прошли нечестно и он не успокоится пока подсчет не будет совершен правильно.

«Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честного подсчета, которого он заслуживает», – сообщил Дональд Трамп.

Отметим, что Дональд Трамп планирует отстаивать свою позицию в суде, в понедельник, 9 ноября. По его мнению, Джо Байден «спешит ложно выдать себя за победителя».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что лидеры стран поздравляют Джо Байдена с победой на выборах в президенты США.

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