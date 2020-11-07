Лидеры стран поздравляют Байдена с победой на выборах в США

Представители государств выражают свои поздравления Джозефу Байдену в возможной победе кандидата на президентских выборах в США.

Ранее американские СМИ сообщили о том, что Джо Байден кандидат от демократической партии опередил своего конкурента Дональда Трампа и приблизился к победе на выборах США. Кроме этого, CNN назвали Джозефа Байдена «избранным президентом».

К поздравлению кандидата уже присоединились лидеры «ядерной пятерки». Свои слова Джо Байдену выразили президент Франции Эммануэль Макрон и Премьер Британии Борис Джонсон. Об этом сообщает ТАСС.

Также свои поздравления выразил и экс-президент США Барак Обама. А бывшая конкурентка Дональда Трампа на прошлых выборах в президенты Америки Хиллари Клинтон заявила о том, что «Америка отреклась от Трампа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Джо Байден заявил о своей победе на выборах в президенты США.