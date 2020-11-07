Джо Байден заявил о своей победе на выборах президента США

Джозеф Байден кандидат от демократической партии сообщил в субботу вечером, 7 ноября, о своей победе на президентских выборах США.

Как передает Reuters, по словам Джо Байдена, для него честь быть избранным американцами на пост президента. Кроме этого, кандидат призвал жителей страны к спокойствию и единству.

Отметим, что его конкурент, действующий президент США Дональд Трамп заявил о том, что выборы «еще не закончились». Также он назвал подсчет голосов не честным.

«Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честного подсчета, которого он заслуживает», – сообщил Дональд Трамп.

Также действующий президент США намерен отстаивать свою позицию по результатам голосования в суде, в понедельник. По словам Трампа, Байден «спешит ложно выдать себя за победителя».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Трамп назвал странным опережение Байдена в некоторых штатах США.