Трамп назвал странным опережение Байдена в ряде штатов США

Трамп назвал странным опережение Байдена в ряде штатов США
Дональд Трамп. Фото: wikimedia.org

Американский президент Дональд Трамп считает довольно странной потерю лидирующих позиций на президентских выборах в некоторых штатах.

Об этом Трамп написал в своем Twitter-аккаунте. По словам действующего президента, 3 ноября он с большим опережением обгонял своего главного соперника — кандидата от демократов Джо Байдена. Он отметил, что это наблюдалось даже в регионах, где правила Демократическая партия. Однако затем его первенство «начало волшебным образом исчезать». По его словам, это произошло во время подсчета «неожиданных куч бюллетеней».

«Почему каждый раз, когда они подсчитывают кучу присланных бюллетеней, они [результаты] настолько обескураживающие по процентам и разрушительной силе?» — задался вопросом Трамп.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что штаб Байдена обвиняет Трампа в намерении помешать подсчету голосов.

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