Штаб Байдена обвиняет Трампа в намерении помешать подсчету голосов

Штаб Байдена обвиняет Трампа в намерении помешать подсчету голосов
Джо Байден. Фото: wikipedia.org

Джо Байден и его штаб намерены через суд добиваться обработки всех бюллетеней надлежащим образом. Представители кандидата от демократической партии обвинили Дональда Трампа в намерении помешать подсчету голосов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление штаба Джо Байдена, в команде уже наготове адвокаты, которые смогут помешать действующему президенту совершить ненадлежащие действия.

«Если президент осуществит свою угрозу и обратится в суд, чтобы попытаться не допустить надлежащего подсчета голосов, у нас наготове адвокаты, чтобы помешать этому. И они одержат верх», – заявили в штабе Джо Байдена.

Кроме этого, в штабе кандидата от демократической партии назвали заявление Трампа об искусственной остановке подсчета голосов возмутительным и ошибочным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Трамп назвал Байдена мошенником, а себя победителем на выборах в президенты США.

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