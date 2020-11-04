Трамп назвал Байдена мошенником, а себя победителем на выборах в президенты

Американский политический лидер Дональд Трамп в ходе своего выступления после проведения президентских выборов категорически высказался в адрес своего конкурента Джо Байдена.
Как сообщает ТАСС, Дональд Трамп считает себя победителем в президентской гонке и объявить о своей победе ему мешает медленный подсчет голосов.
«Мы готовились к крупному празднованию, мы выигрывали везде, и вдруг это было отложено. Результаты сегодня были феноменальные», – заявил Дональд Трамп.
Кроме этого, Дональд Трамп высказался и по поводу своего оппонента. По его словам, Джо Байден не может честно выиграть на выборах в США.
«Они поняли, что не могут одержать победу. Поэтому они сказали: «Давайте пойдем в суд», — отметил Дональд Трамп.
Также действующий президент штатов отметил, что был готов к такому исходу и не сомневается в своей победе. А в отношении Джо Байдена, Дональд Трамп планирует обратится в Верховный суд США.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Джо Байден также заявил о своей уверенности в победе на выборах.