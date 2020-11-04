Байден заявил об уверенности в своей победе на выборах

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден поделился своими впечатлениями после прошедших выборов и заявил о том, что он доволен тем, как идут дела.

В среду Джо Байден после закрытия последнего участка для голосования в Аляске провел выступление в штате Делавэр. Кандидат в президенты заявил, что уверен в своей победе.

«Мы считаем, что мы на пути к победе на этих выборах, но нужно подождать», – сказал Джо Байден.

Отметим, что Байден призвал жителей страны быть терпеливыми и ждать подсчета каждого голоса. Также кандидат в президенты подчеркнул важность терпеливого труда по обработке бюллетеней.

«Нам нужно быть терпеливыми, пока не завершится трудная работа по подсчету голосов» – добавил Джо Байден.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Дональд Трамп также высказался о своей ожидаемой победе. При этом, действующий президент написал, что его победу пытаются украсть.