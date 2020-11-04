Трамп сообщил о попытках украсть у него победу на выборах

В США продолжают подсчет голосов президентской гонки. Дональд Трамп считает, что выигрывает своего конкурента Джо Байдена и заявил о попытках украсть его победу. Об этом действующий президент США Дональд Трамп написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

«Мы поднялись высоко, но они пытаются украсть (победу на) выборах. Мы никогда не позволим им сделать это», – сообщил Дональд Трамп.

Отметим, что Twitter запретил пользователям социальной сети отправлять данное сообщение и отвечать на него в комментариях. Служба безопасности сервиса считает, что данное высказывание Дональда Трампа является спорным контентом.

«Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», – заявили в Twitter.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Дональд Трамп опережает своего конкурента Джо Байдена на выборах почти в 1,5 млн голосов при неполном подсчете бюллетеней.