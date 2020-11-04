Трамп опережает Байдена почти на 1,5 млн голосов после неполного подсчета

В США продолжают подсчитывать голоса на президентских выборах. После неполной проверки бюллетеней Дональд Трамп опережает своего конкурента Джо Байдена почти на 1,5 млн голосов.

Как сообщает информационное агентство Associated Press, по данным на 06:50 по московскому времени кандидат в президенты Дональд Трамп набрал в общей сложности 43 644 591 голос, что составило 50,6%.

Его противник из демократической партии США Джо Байден остается пока что вторым, набрав к указанному времени 41 165 175 голосов, – 47,8%.

Отметим, что в США еще не завершился полный подсчет голосов.

Так, например, ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Джо Байден опережает Дональда Трампа после подсчета половины голосов в штате Огайо.

Для двух кандидатов победа будет означать очень многое, при этом есть, кто точно получит неплохую выходу. Житель Великобритании поставил на победу Джо Байдена один миллион фунтов.