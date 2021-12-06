Петербуржцам напомнили о запрете выхода на лед

Штраф за выход на лед составляет от 1 до 5 тысяч рублей. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Штраф за выход на лед составляет от 1 до 5 тысяч рублей. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге до середины весны действует запрет на выход на ледовое покрытие.

Об этом жителям города напомнили в пресс-службе УТ МВД по Северо-Западу. Выходить на лед в Северной столице нельзя с 16 ноября по 15 апреля. Исключение составляют Финский залив и водоемы, расположенные в черте города — на лед этих объектов запрещается выходить с 16 ноября по 15 января и с 15 марта по 15 апреля.

Нарушителям грозит предупреждение или административный штраф от 1000 до 5000 рублей.

За выезд на лед на транспортных средствах, не предназначенных для передвижения по льду, а в запрещенный период на любом транспорте горожанам придется заплатить от 1500 до 5000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов запрещает, люди все равно тонут: выход на лед с 16 ноября закрыт.