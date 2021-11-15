Беглов запрещает, люди все равно тонут: выход на лед с 16 ноября закрыт

Беглов запрещает, люди все равно тонут: выход на лед с 16 ноября закрыт
Выход на лед в запрещенный период влечет административную ответственность. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вскоре водоемы Северной столицы начнут покрываться льдом, а спасатели перейдут на зимний режим дежурства. Со вторника будет действовать запрет выхода на лед.

Губернатор Александр Беглов сегодня установил периоды, в течение которых петербуржцам будет запрещено выходить на лед.

Согласно губернаторскому постановлению, выход на ледовое покрытие водоемов Петербурга будет действовать с 16 ноября по 15 апреля следующего года.

Ограничение грядущей зимой не будет распространяться на Финский залив, а также озера, пруды, карьеры и водохранилища, расположенные в черте города. На их лед можно будет выходить в период с 16 января по 14 марта, пока в городе будут устойчивые морозы. Однако эти сроки могут изменить в зависимости от погоды.

Напомним, что нарушение этого правила карается предупреждением или административным штрафом от 1 до 5 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Петербурга не останутся без снега этой зимой.

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