Жители Петербурга не останутся без снега этой зимой

Снег этой зимой в Санкт-Петербурге выпадет, но пока точно неизвестно когда снежный покров установится на земле.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» поспешили заверить, что снега петербуржцы не лишатся. По мнению эксперта, ожидается лишь небольшая положительная аномалия, которая не оставит жителей без снега, а так зима будет близка к нормальной.

«Будут и оттепели, и морозы, поэтому снег будет точно. Но каким будет снежный покров и когда он установится, сказать сейчас нельзя. По климатической норме, покров устанавливается в декабре, но не один год мы наблюдаем, что это случается уже после Нового года», — отметил синоптик.

Когда установится снег на земле установить трудно из-за теплых циклонов, которые часто заглядывают в Петербург. В 20-х числах ноября вероятно похолодание.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до конца 2021 года в Северной столице продлятся температурные качели, из-за чего снега Новый год может не сохраниться на земле.