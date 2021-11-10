На Новый год жители Петербурга могут остаться без снега

На Новый год жители Петербурга могут остаться без снега. Фото: pixabay.com

На Новый год жители Петербурга могут остаться без снега. Фото: pixabay.com

До конца 2021 года в Северной столице продлятся температурные качели, в результате чего город может остаться совсем без снега на Новый год.

Из-за перепадов температур снег в городе будет не постоянным. Об этом рассказал доктор географических наук, профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин в беседе с «КП-Петербург». По мнению специалиста, погодные качели не дадут выпавшему снегу сохраниться до Нового года.

По прогнозу синоптика, снег накроет улицы и дороги Северной столицы только к концу ноября. Сейчас периодически встречается мокрый снег, который тает и переходит в дождь.

Но Малинин спешит успокоить петербуржцев: потом снежный покров все-таки появится в городе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня, 10 ноября, жителей Петербурга ожидает сильный ветер и мокрый снег, переходящий в дождь. Температура воздуха может прогреться только до +5…+7 градусов.