В среду петербуржцев ожидает мокрый снег и ветер

В среду петербуржцев ожидает мокрый снег и ветер
В среду петербуржцев ожидает мокрый снег и ветер. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Сегодня, 10 ноября, в Петербурге стоит ожидать мокрую и холодную погоду.

Жителей Северной столицы сегодня посетит мокрый снег, который плавно будет переходить в дождь. Температура воздуха днем может максимум повысить до +5…+7 градусов. На дорогах местами может быть гололедица, поэтому водителям и пешеходам нужно быть предельно внимательными на переходах и трассах города.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупреждает о сильных порывах юго-западного ветрах. Атмосферное давление будет понижаться.

Петербуржцам лучше одеться потеплее и лишний раз без повода не выходить из дома. Наступает пора достаточно нестабильной погоды, когда организму нужно будет приспосабливаться к наступающим холодам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для согревания подойдут горячие напитки. Алкоголь с целью согреться лучше не употреблять.

ветер ленобласть новости СПб погода похолодание снег ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

Новости партнеров
Кому можно привиться
Кому можно привиться "Спутником Лайт" и почему его переквалифицировали?
В Калининском районе Петербурга загорелся университет
В Калининском районе Петербурга загорелся университет
Каким знакам принесет удачу наступающий год Тигра
Каким знакам принесет удачу наступающий год Тигра
Локдаун в Петербурге: как живет город в нерабочую неделю
Локдаун в Петербурге: как живет город в нерабочую неделю
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В среду петербуржцев ожидает мокрый снег и ветер
По данным университета Хопкинса, от коронавируса по всему миру скончалось 5 ...
Гинцбург: назальная вакцина станет дополнением обычной инъекции от COVID-19
В октябре российские банки сократили выдачу розничных кредитов
Диетолог утверждает, что продукты, богатые цинком, ускоряют выздоровление ...
Президент США и президент России могут встретиться в начале 2022 года лично
На «Ленэнерго» завели административное дело за проведение работ ...
Под строительство фармацевтических предприятий выделят три участка на Юге ...