В среду петербуржцев ожидает мокрый снег и ветер

Сегодня, 10 ноября, в Петербурге стоит ожидать мокрую и холодную погоду.

Жителей Северной столицы сегодня посетит мокрый снег, который плавно будет переходить в дождь. Температура воздуха днем может максимум повысить до +5…+7 градусов. На дорогах местами может быть гололедица, поэтому водителям и пешеходам нужно быть предельно внимательными на переходах и трассах города.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупреждает о сильных порывах юго-западного ветрах. Атмосферное давление будет понижаться.

Петербуржцам лучше одеться потеплее и лишний раз без повода не выходить из дома. Наступает пора достаточно нестабильной погоды, когда организму нужно будет приспосабливаться к наступающим холодам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для согревания подойдут горячие напитки. Алкоголь с целью согреться лучше не употреблять.