Назван напиток, который поможет согреться в холода

Главный внештатный специалист по первичной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что для согревания лучше употреблять горячие напитки.

«Для согревания лучше пить горячие напитки. Это может быть чай с различными ягодными и травяными добавками, горячий шоколад, компоты. Кстати, еда тоже помогает согреваться», — приводит его слова РИА «Новости».

При этом специалист не советует согреваться алкоголем.

Он отметил, что алкогольные напитки быстро расширяют сосуды — и человек сначала быстро согревается, однако потом замерзает еще больше, так как сосуды начинают сужаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач-диетолог Марина Степанян рассказала о полезных свойствах чая и кофе, а также о потенциальном вреде от частого употребления этих напитков. По словам специалиста, оба напитка содержат кофеин, однако чай уступает кофе по его содержанию.