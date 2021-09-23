Диетолог рассказала, как чай и кофе влияют на здоровье

Врач-диетолог Марина Степанян рассказала о полезных свойствах чая и кофе, а также о потенциальном вреде от частого употребления этих напитков.

По словам специалиста, оба напитка содержат кофеин, однако чай уступает кофе по его содержанию. В одной чашке чая в два раза меньше кофеина, чем в такой же чашке кофе, заявила диетолог в интервью «Москве 24».

Благодаря кофеину чай и кофе могут увеличить работоспособность, физическую активность и концентрацию внимания. Учеными доказана связь между воздействием кофеина и снижением риска развития проблем с обменом веществ. Также умеренное количество кофеина препятствует развитию деменции и болезни Альцгеймера, добавила Степанян.

Чай также богат полифенолами, которые защищают организм от воздействия свободных радикалов, обладающих канцерогенными свойствами. Полифенолы способны препятствовать повышению артериального давления, а также снижать риск развития инсульта и инфаркта.

При этом специалист обратила внимание на то, что оба напитка раздражают слизистую желудка.

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