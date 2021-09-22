Отек лимфоузлов может быть симптомом лимфомы Ходжкина

Отечность в этих местах может проявиться из-за избытка пораженных лимфоцитов. Фото: pixabay

Отечность в этих местах может проявиться из-за избытка пораженных лимфоцитов. Фото: pixabay

Врачи предупредили, что безобидные симптомы могут указывать на опасное онкологическое заболевание — лимфому Ходжкина.

Ее признаками могут быть припухлости на шее, в подмышках и в паху, пишет Daily Express. Отечность в этих местах может проявиться из-за избытка пораженных лимфоцитов. При этом она не вызывает болезненных ощущений, поэтому многие не замечают этот симптом.

Отмечается, что если игнорировать первые признаки рака на первой стадии, болезнь может стать более агрессивной. При этом явные поражения организма могут появиться даже через 5-10 лет.

Специалисты добавили, что лимфома Ходжкина также может проявляться такими симптомами, как потеря веса, озноб, кашель, одышка, кожный зуд и потливость во время сна. Однако такие признаки бывают не у всех больных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мясников рекомендовал потреблять не более пяти граммов соли ежедневно.