Отек лимфоузлов может быть симптомом лимфомы Ходжкина

Отек лимфоузлов может быть симптомом лимфомы Ходжкина
Отечность в этих местах может проявиться из-за избытка пораженных лимфоцитов. Фото: pixabay

Врачи предупредили, что безобидные симптомы могут указывать на опасное онкологическое заболевание — лимфому Ходжкина.

Ее признаками могут быть припухлости на шее, в подмышках и в паху, пишет Daily Express. Отечность в этих местах может проявиться из-за избытка пораженных лимфоцитов. При этом она не вызывает болезненных ощущений, поэтому многие не замечают этот симптом.

Отмечается, что если игнорировать первые признаки рака на первой стадии, болезнь может стать более агрессивной. При этом явные поражения организма могут появиться даже через 5-10 лет.

Специалисты добавили, что лимфома Ходжкина также может проявляться такими симптомами, как потеря веса, озноб, кашель, одышка, кожный зуд и потливость во время сна. Однако такие признаки бывают не у всех больных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мясников рекомендовал потреблять не более пяти граммов соли ежедневно.

лимфома ходжкина онкология рак симптомы


 

Новости партнеров
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
Умер актер сериалов
Умер актер сериалов "Нюхач" и "Склифосовский" Шухрат Иргашев
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Отек лимфоузлов может быть симптомом лимфомы Ходжкина
Зеленский встретится с Путиным, когда президент РФ будет готов
Трамвай сошел с рельс у метро «Выборгская»
Врач допустил, что Россия достигнет плато по COVID-19 в декабре
Триквел «Фантастических тварей» выйдет в кинотеатрах в апреле
В Пулково ночью 23 сентября задержали два авиарейса
Перечислены самые популярные цвета автомобилей в России в 2021 году
Ученый из Петербурга рассказал, как отличить ОРВИ от гриппа