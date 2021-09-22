Врач Мясников рекомендовал потреблять не более пяти граммов соли ежедневно

Врач Мясников рекомендовал потреблять не более пяти граммов соли ежедневно
Среднестатистический россиянин потребляет около десяти граммов соли каждый день. Фото: скрин группы "Доктор Мясников" "ВКонтакте"
Если употреблять более пяти граммов соли каждый день, это может способствовать развитию заболеваний сердца. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Так, около 70% потребляемой человеком соли находится в обработанных продуктах, а именно, в колбасах и супах. Также доктор отметил хлеб, который содержит половину суточной нормы соли. Об этом сообщает «Россия 1»
Мясников добавил, что среднестатистический россиянин потребляет около десяти граммов соли каждый день. Ее злоупотребление опасно для гипертоников, им он советует потреблять не более трех граммов соли каждый день.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач и телеведущий Александр Мясников назвал препараты, которые могут вызвать тяжелые болезни. Их запретили во многих государствах из-за риска возникновения рака, однако их запросто можно найти в аптеках.
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