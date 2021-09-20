Доктор Мясников перечислил вызывающие тяжелые болезни лекарства

Доктор Мясников перечислил вызывающие тяжелые болезни лекарства
Врач и телеведущий Александр Мясников обратил внимание, что лекарства отзывают очень часто. Фото: скрин группы "Доктор Мясников" "ВКонтакте"

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал препараты, которые могут вызвать тяжелые болезни.

К ним он отнес «Зантак» или «Ранитидин». Их запретили во многих государствах из-за риска возникновения рака, однако их запросто можно найти в аптеках России. «Ранитидин» — лекарствро для лечения гастритов. «Редуксин» отозвали во всем мире, потому что он увеличивает количество инфарктов и инсультов, отметил медик. Об этом сообщает Ura.ru.

Мясников обратил внимание, что лекарства отзывают очень часто. Иногда они появляются в аптеках, получив полевые клинические испытания, (небольшое число испытуемых). Когда начинают это лекарство принимать миллионы людей, то могут проявиться побочные явления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большинство россиян, страдающих гипертонией, неправильно подходят к своему лечению. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Александр Мясников лекарства мнение врача мнение эксперта рак


 

Новости партнеров
В понедельник в Пулково задерживаются рейсы в Москву, Анапу и Владивосток
В понедельник в Пулково задерживаются рейсы в Москву, Анапу и Владивосток
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Метеоролог предрек Петербургу затяжные холода
Метеоролог предрек Петербургу затяжные холода
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Доктор Мясников перечислил вызывающие тяжелые болезни лекарства
Врач объяснил отличия между КТ и рентгеном
Врач раскрыл, почему в российских клиниках назначают бесполезные лекарства
Вирусолог назвал неуязвимую перед COVID-19 категорию людей
Россиянам спишут долги на 1,6 миллиарда рублей
Наташа Королева рассказала, сколько заработала на внебрачной дочери
Обработаны 45% бюллетеней: «Единая Россия» уверенно лидирует
На Пулковском жестко столкнулись две машины