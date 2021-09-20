Доктор Мясников перечислил вызывающие тяжелые болезни лекарства

Врач и телеведущий Александр Мясников обратил внимание, что лекарства отзывают очень часто. Фото: скрин группы "Доктор Мясников" "ВКонтакте"

Врач и телеведущий Александр Мясников обратил внимание, что лекарства отзывают очень часто. Фото: скрин группы "Доктор Мясников" "ВКонтакте"

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал препараты, которые могут вызвать тяжелые болезни.

К ним он отнес «Зантак» или «Ранитидин». Их запретили во многих государствах из-за риска возникновения рака, однако их запросто можно найти в аптеках России. «Ранитидин» — лекарствро для лечения гастритов. «Редуксин» отозвали во всем мире, потому что он увеличивает количество инфарктов и инсультов, отметил медик. Об этом сообщает Ura.ru.

Мясников обратил внимание, что лекарства отзывают очень часто. Иногда они появляются в аптеках, получив полевые клинические испытания, (небольшое число испытуемых). Когда начинают это лекарство принимать миллионы людей, то могут проявиться побочные явления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большинство россиян, страдающих гипертонией, неправильно подходят к своему лечению. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.