Доктор Мясников назвал самые распространенные ошибки гипертоников

Доктор Мясников назвал самые распространенные ошибки гипертоников
40% в мире - гипертоники. Скриншот: Youtube

Большинство россиян, страдающих гипертонией, неправильно подходят к своему лечению. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор перечислил самые распространенные ошибки гипертоников. Так, по его мнению, большинство больных или стараются не замечать болезнь, или, наоборот, чрезмерно зацикливаются на ней и отказываются от активного образа жизни. Об этом сообщает «Россия 1».

Мясников отмечает, что 40% в мире — гипертоники. Гипертония — это инсульты, инфаркты, слепота, болезни почек. Врач обратил внимание на то, что не надо заниматься измерением давления «каждую секунду», а тренировать сердце и раз в три месяца посещать кардиолога.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач, телеведущий Александр Мясников считает, что несмотря на полезные свойства брокколи и цветной капусты, чрезмерное употребление этих овощей может быть опасно для щитовидной железы человека.

Александр Мясников гипертония здоровье мнение врача мнение эксперта


 

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