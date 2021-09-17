Доктор Мясников: брокколи и цветная капуста могут навредить щитовидке

Доктор Мясников: брокколи и цветная капуста могут навредить щитовидке
Мясников призывает не злоупотреблять цветной капустой и брокколи. Фото: pixabay

Врач, телеведущий и общественный деятель Александр Мясников считает, что несмотря на полезные свойства брокколи и цветной капусты, чрезмерное употребление этих овощей может быть опасно для щитовидной железы человека.

Об этом доктор сообщил в эфире программы «О самом главном».

Кроме перечисленных продуктов, щитовидке может навредить обычная капуста, соя и соевое мясо.

«Если у вас и так функция [щитовидной железы] снижена, если вы и так принимаете гормоны, эти во всех остальных отношениях полезные продукты вы должны принимать в ограниченном количестве», — объяснил Мясников.

Также эксперт добавил, что лекарственное средство амиодарон, который чаще всего назначают при мерцательной аритмии, содержит большое количество йода, и его применение может вызвать воспаление щитовидной железы. Кроме этого, можно «заработать» себе фиброз легкого.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доктор и телеведущий Александр Мясников назвал симптом, который часто путают с инсультом.

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