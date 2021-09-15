Мясников назвал симптом, который путают с инсультом

Врач обращает внимание на то, что это — проблема с внутренним ухом. Это никак не относится к инсульту. Доктор делает примечание: кроме головокружения на проблему с ухом указывает тошнота. Мясников порекомендовал в таких случаях обращаться к отоларингологу.