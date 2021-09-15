Мясников назвал симптом, который путают с инсультом

Доктор и телеведущий Александр Мясников назвал симптом, который часто путают с инсультом.
Некоторые люди ошибочно считают головокружение симптомом проблем с сосудами головного мозга. Мясников отмечает, речь идет о кружении пространства вокруг себя. Об этом сообщает «Россия 1».
Врач обращает внимание на то, что это — проблема с внутренним ухом. Это никак не относится к инсульту. Доктор делает примечание: кроме головокружения на проблему с ухом указывает тошнота. Мясников порекомендовал в таких случаях обращаться к отоларингологу.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как правильно принимать витамин D. Он обратил внимание на то, что он лучше усваивается при употреблении в таблетках. Витамин D — это исключение, считает Мясников.