Мясников назвал симптом, который путают с инсультом

Мясников назвал симптом, который путают с инсультом
Доктор Александр Мясников делает примечание: кроме головокружения на проблему с ухом указывает тошнота. Фото: скрин группы "Доктор Мясников" "ВКонтакте"
Доктор и телеведущий Александр Мясников назвал симптом, который часто путают с инсультом.
Некоторые люди ошибочно считают головокружение симптомом проблем с сосудами головного мозга. Мясников отмечает, речь идет о кружении пространства вокруг себя. Об этом сообщает «Россия 1».
Врач обращает внимание на то, что это — проблема с внутренним ухом. Это никак не относится к инсульту. Доктор делает примечание: кроме головокружения на проблему с ухом указывает тошнота. Мясников порекомендовал в таких случаях обращаться к отоларингологу.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как правильно принимать витамин D. Он обратил внимание на то, что он лучше усваивается при употреблении в таблетках. Витамин D — это исключение, считает Мясников.
Александр Мясников внутреннее ухо инсульт мнение врача мнение эксперта


 

Новости партнеров
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
Почти 8 лет назад Михаэль Шумахер впал в кому: что с ним сейчас
Почти 8 лет назад Михаэль Шумахер впал в кому: что с ним сейчас
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России определены первые 500 победителей лотереи среди привитых
Мясников назвал симптом, который путают с инсультом
Пенсионерка попала под поезд в Рощино, погибла на месте
Петербуржцы не оценили возмущения посетителей «Окея» из-за сбоев ...
Затонувший в канале Грибоедова теплоход подняли обратно
В Петербурге за сутки вдвое выросла заболеваемость коронавирусом
Проезд по новому дальнему обходу Петербурга сделают платным
Главой комитета Госстройнадзора Ленобласти может стать Николай Циганов