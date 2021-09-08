Мясников раскрыл способ правильно принимать витамин D

Мясников раскрыл способ правильно принимать витамин D
Еще один способ его получить — это пребывание на солнце. Фото: pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как правильно принимать витамин D. Он обратил внимание на то, что он лучше усваивается при употреблении в таблетках.

Доктор объяснил, что в основном витамины, присутствующие в продуктах, с едой организм принимает лучше, чем те, что содержатся в таблетках, однако есть такие, которые эффективнее пить в виде таблеток. Об этом сообщает РИА «Новости».

Витамин D — это, скорее, исключение, считает Мясников. Его нужно обязательно пить беременным, детям, пожилым, взрослым», — подчеркнул Мясников. Он напомнил, что прием витамина обязателен в случае лабораторно подтвержденного дефицита.

Доктор отметил, что в маленьких дозах витамин D содержится в печени трески, водорослях, морепродуктах и яйцах. Еще один способ его получить — это пребывание на солнце.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о вызывающем рак кишечника продукте.

Александр Мясников витамин D здоровье мнение эксперта


 

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