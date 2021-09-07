Доктор Мясников назвал вызывающий рак кишечника продукт

Доктор Мясников назвал вызывающий рак кишечника продукт
Также перечень Мясникова не обошелся без говядины, свинины и баранины. Фото: pixabay

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о вызывающем рак кишечника продукте.

Доктор отнес к одному из факторов риска заболевания раком чрезмерное употребление красного мяса. К нему он отнес: ветчину, колбасу сосиски, сардельки, бекон. Также перечень Мясникова не обошелся без говядины, свинины и баранины. Об этом сообщает «Россия 1».

Так, онкологи рассматривают это мясо как канцероген наравне с сигаретами, спиртным и химикатами. Доктор обратил внимание, что другими факторами риска рака кишечника являются наследственность и язвенный колит.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему натуральные витамины оказывают больше положительный эффект на здоровье, чем синтетические. Раньше считалось, что лучше принимать синтетический аналог.

Александр Мясников говядина здоровье мясо рак


 

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