Доктор Мясников назвал вызывающий рак кишечника продукт

Также перечень Мясникова не обошелся без говядины, свинины и баранины. Фото: pixabay

Также перечень Мясникова не обошелся без говядины, свинины и баранины. Фото: pixabay

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о вызывающем рак кишечника продукте.

Доктор отнес к одному из факторов риска заболевания раком чрезмерное употребление красного мяса. К нему он отнес: ветчину, колбасу сосиски, сардельки, бекон. Также перечень Мясникова не обошелся без говядины, свинины и баранины. Об этом сообщает «Россия 1».

Так, онкологи рассматривают это мясо как канцероген наравне с сигаретами, спиртным и химикатами. Доктор обратил внимание, что другими факторами риска рака кишечника являются наследственность и язвенный колит.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему натуральные витамины оказывают больше положительный эффект на здоровье, чем синтетические. Раньше считалось, что лучше принимать синтетический аналог.