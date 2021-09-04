Мясников развеял популярный миф о витаминах

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему натуральные витамины оказывают больше положительный эффект на здоровье, чем синтетические.

Раньше считалось, что лучше принимать синтетический аналог. Однако впоследствии польза таких витаминов оказалась под сомнением, так как оказалось, что они по-другому всасываются организмом и «не оставляют там следа».

«Зато, когда вы едите овощи, фрукты, мясо или курицу, организм отвечает вам «Да, я вижу, вот витамины», – рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что диетолог советует налегать на замороженные или свежие овощи, фрукты и ягоды, которые являются главным источником полезных веществ. Их можно заменить на сезонные продукты – например, на квашенную капусту. В закуске присутствует витамин С.