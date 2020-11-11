Диетолог перечислила важнейшие витамины в зимний период

Она отметила, что стоит употреблять замороженные или свежие источники полезных веществ.

Диетолог Марина Макиша рассказала, какие витамины необходимо принимать в зимний период. Своими рекомендациями она поделилась с телеканалом «Звезда».

Она советует налегать на замороженные или свежие овощи, фрукты и ягоды, которые являются главным источником полезных веществ. Их можно заменить на сезонные продукты – например, на квашенную капусту. В закуске присутствует витамин С.

Также важно употреблять витамин D, которого не хватает из-за короткого светового дня. Он нужен, чтобы избежать развития депрессии и бессонницы. Макиша посоветовала употреблять побольше белковых продуктов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач опроверг миф о пользе витамина С при профилактике гриппа. Он заверил, что при чрезмерном употреблении он может даже навредить.