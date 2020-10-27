Врач опроверг миф о пользе витамина С при профилактике гриппа

Витамин С в большом количестве содержится в овощах и фруктах. Фото: Pixabay

Витамин С в большом количестве содержится в овощах и фруктах. Фото: Pixabay

Он заверил, что при чрезмерном употреблении он может даже навредить.

Врач-терапевт клинической больницы при Сеченовском университете Владимир Бекетов рассказал, что польза витамина С при профилактике гриппа преувеличена. Он добавил, что он может быть даже вреден, если не знать меры. Об этом врач заявил в Агентству городских новостей «Москва».

Он заверил, что нет ни одного исследование, которое бы достоверно подтверждало пользу приема витамина при профилактике и лечения ОРВИ, гриппа и коронавируса.

«Применение витаминных препаратов и БАДов не входит ни в одни клинические рекомендации и протоколы лечения»,

— пояснил он.

Бекетов объяснил, что лучше есть отруби, овощи и фрукты, а также кисломолочные продукты.

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