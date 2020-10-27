Попова заявила, что людям не всегда нужно будет носить маски

Она убеждена, что вакцина позволит не переживать из-за коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне не всегда будут вынуждены носить средства индивидуальной защиты. Об этом пишет ТАСС.

Попова отметила, что уже сейчас в стране создали несколько вакцин от коронавируса. После вакцинации не придется использовать медицинские маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию, считает глава Роспотребнадзора.

«И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках»,

— сказала она во вторник на форуме «Здоровое общество».

Она добавила, что люди носят маски на протяжении нескольких лет во время эпидсезона гриппа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор ввел обязательный масочный режим по всей России. О санкциях за нарушение масочного режима в документе не говорится, но уточняется, что, в случае систематического отсутствия масок у населения власти вправе ужесточать ограничения.