Попова заявила, что людям не всегда нужно будет носить маски

Она убеждена, что вакцина позволит не переживать из-за коронавируса.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне не всегда будут вынуждены носить средства индивидуальной защиты. Об этом пишет ТАСС.
Попова отметила, что уже сейчас в стране создали несколько вакцин от коронавируса. После вакцинации не придется использовать медицинские маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию, считает глава Роспотребнадзора.
«И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках»,
— сказала она во вторник на форуме «Здоровое общество».
Она добавила, что люди носят маски на протяжении нескольких лет во время эпидсезона гриппа.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор ввел обязательный масочный режим по всей России. О санкциях за нарушение масочного режима в документе не говорится, но уточняется, что, в случае систематического отсутствия масок у населения власти вправе ужесточать ограничения.