Попова заявила, что людям не всегда нужно будет носить маски

Попова заявила, что людям не всегда нужно будет носить маски
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: kremlin.ru

Она убеждена, что вакцина позволит не переживать из-за коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне не всегда будут вынуждены носить средства индивидуальной защиты. Об этом пишет ТАСС.

Попова отметила, что уже сейчас в стране создали несколько вакцин от коронавируса. После вакцинации не придется использовать медицинские маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию, считает глава Роспотребнадзора.

«И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках»,

— сказала она во вторник на форуме «Здоровое общество».

Она добавила, что люди носят маски на протяжении нескольких лет во время эпидсезона гриппа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор ввел обязательный масочный режим по всей России. О санкциях за нарушение масочного режима в документе не говорится, но уточняется, что, в случае систематического отсутствия масок у населения власти вправе ужесточать ограничения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
анна попова маски роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге завершилось благоустройство Путиловского сквера
В России продлили выплаты на детей до 1 марта
Попова заявила, что людям не всегда нужно будет носить маски
До 2022 года все автобусы и троллейбусы в Петербурге заменят на низкопольные
В Пушкинском районе придумали названия нескольким проездам
В Петербурге появилась аллея в память о медиках, погибших от коронавируса
В Петербурге продолжается рост продаж новых автомобилей
Сбившему ребенка на Народной водителю дали условный срок