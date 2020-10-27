Роспотребнадзор ввел обязательный масочный режим по всей России

В связи с ухудшением ситуации по коронавирусу во всех регионах России постановлением Роспотребнадзора вводится обязательный масочный режим.

Нововведение начнет действовать с завтрашнего дня, 28 октября. Согласно постановлению, ношение защитной маски обязательно в общественном транспорте, такси, лифтах и на парковках, а также в местах массового скопления людей. Под последними подразумевают места, в которых одновременно могут пребывать свыше 50 человек.

О санкциях за нарушение масочного режима в документе не говорится, но уточняется, что, в случае систематического отсутствия масок у населения власти вправе ужесточать ограничения. Кроме того, губернаторам регионов предложили запретить развлекательным заведениям и общепиту работать с 23 часов до 6 утра. Однако в Роспотребнадзоре подчеркивают, что это предложение носит рекомендательный характер.