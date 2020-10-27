На улице Рубинштейна прошел рейд по незакрывшимся после 23 часов заведениям

На улице Рубинштейна прошел рейд по незакрывшимся после 23 часов заведениям
Профилактический рейд на Рубинштейна. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

В понедельник, 26 октября, в Северной столице вступил в силу закон, обязывающий все развлекательные заведения, — кафе, бары, рестораны, — закрываться после 23:00.

Соответствующие меры были введены петербургскими властями в связи с напряженной ситуацией по коронавирусу. В Смольном надеются, что закрытие общепита по ночам снизит распространение инфекции — на данный момент ежедневно в городе на Неве регистрируют несколько сотен новых случаев COVID-19, с начала пандемии заболело более 57 тысяч человек.

Профилактический рейд на Рубинштейна. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Профилактический рейд на Рубинштейна. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Профилактический рейд на Рубинштейна. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Профилактический рейд на Рубинштейна. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Профилактический рейд на Рубинштейна. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Профилактический рейд на Рубинштейна. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Профилактический рейд на Рубинштейна. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Профилактический рейд на Рубинштейна. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Заведениям, которые продолжают работу после 23 часов, грозит штраф. При этом, как писала gazeta.spb.ru, сами рестораторы считают это нововведение бессмысленным, поскольку, по их мнению, большинство посетителей приходят в кафе до 23 часов, а заразиться люди могут и вне точек общепита.

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