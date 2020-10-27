На улице Рубинштейна прошел рейд по незакрывшимся после 23 часов заведениям

В понедельник, 26 октября, в Северной столице вступил в силу закон, обязывающий все развлекательные заведения, — кафе, бары, рестораны, — закрываться после 23:00.

Соответствующие меры были введены петербургскими властями в связи с напряженной ситуацией по коронавирусу. В Смольном надеются, что закрытие общепита по ночам снизит распространение инфекции — на данный момент ежедневно в городе на Неве регистрируют несколько сотен новых случаев COVID-19, с начала пандемии заболело более 57 тысяч человек.

Заведениям, которые продолжают работу после 23 часов, грозит штраф. При этом, как писала gazeta.spb.ru, сами рестораторы считают это нововведение бессмысленным, поскольку, по их мнению, большинство посетителей приходят в кафе до 23 часов, а заразиться люди могут и вне точек общепита.