Выплаты в 10 тысяч рублей получат две категории российских граждан

О выбранных категориях станет известно во время ежегодного послания президента Федеральному собранию. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

О выбранных категориях станет известно во время ежегодного послания президента Федеральному собранию. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В 2022 году некоторым категориям граждан будет назначена единовременная выплата в сумме 10 000 рублей.

Президент России В.В.Путин назовет категории россиян, которым в текущем году предназначена единовременная выплата. Ожидается это на Федеральном собрании, во время ежегодного послания президента, которое ориентировочно запланировано на конец января — начало февраля текущего года. Предполагается, что это будут наиболее уязвимые категории российских граждан. Анонс этого заявления был озвучен президентом во время своего послания в прошедшем году.

Ранее предполагалось, что о выбранных категориях станет известно на пресс-конференции, проходившей в декабре прошлого года. Однако заявление не прозвучало.

По сообщению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, данные будут обнародованы на ближайшем Федеральном собрании.

Эксперты предполагают, что президент считает целесообразным оказать целенаправленную поддержку прежде всего наиболее уязвимым слоям российского населения: семьям с детьми и пенсионерам. Немногим ранее глава государства уже высказывал это решение. Это заявление также получило одобрение премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Ориентировочно сумма выплат планируется в размере 10 000 рублей.

Напомним, во время своего послания в апреле 2021 года Путин рассказал о нескольких приятных сюрпризах для россиян. Так, было объявлено сразу о двух новых выплатах — пособия для беременных женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, и пособия для родителей, которые воспитывают детей в одиночку.

Кроме того, тогда Путин объявил о новой единовременной выплате для родителей на каждого ребенка школьного возраста. Размер разового пособия составил 10 тысяч рублей.

Напомним, ранее депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» внесли в Госдуму законопроект «О базовом доходе семей, имеющих детей» — о ежемесячной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми до 18 лет. Реализация такого законопроекта будет стоить 7,2 трлн рублей в год.

При этом предполагается, что ежегодно выплата будет индексироваться в соответствии с ростом потребительских цен. Планируется, что деньги будут брать из Фонда национального благосостояния.

Тем не менее многие депутаты законопроект раскритиковали, и окончательное решение по нему пока не принято.