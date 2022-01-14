Пенсия повысилась: как рассчитать новый размер выплат

Стало известно, что решением президента РФ Владимира Путина повышен процент индексации пенсий россиян. Как рассчитать самостоятельно новую величину пенсионных выплат, сообщает PRIMPRESS.

Новый процент индексации страховых пенсий озвучил глава государства. Если раньше этот коэффициент равнялся 5,9%, то новый индекс повысился до 8,6%. По прогнозам такой процент должен перекрывать уровень официальной инфляции. Совсем скоро Госдума, а затем и Совет Федерации должны одобрить новые поправки.

Величину новых выплат и размер прибавки можно узнать самостоятельно. Для этого величину исходной пенсии, выплачиваемой до 1 января 2022 года, необходимо умножить на 1,086. Полученная цифра и будет размером пенсии, которую начислят после индексации. Уже в феврале стоит ожидать получения пенсии в таком размере.

Некоторая часть пенсионеров получила в январе пенсию с учетом прежнего размера индексации в 5,9%. Этим гражданам скоро выплатят недостающую разницу между старым и новым процентами индексации пенсий. Доплата составит 2,7%. Она будет высчитана от величины пенсии, выплаченной в декабре.

На вступление законопроекта в законную силу может понадобиться несколько месяцев. Стоит отметить, что перерасчет пенсионных выплат будет проводиться задним числом, с 1 января 2022 года. Все граждане получат недоплаченную сумму за то время, которое потребуется для законодательного утверждения изменений по пенсионному обеспечению россиян.

Следует учитывать, что индексация коснется только самой страховой пенсии. Социальная доплата до прожиточного минимума и ЕДВ не будут проиндексированы.

Специалисты предупредили, что индексация пенсий доступна только для неработающих граждан. Тем пенсионерам, которые продолжают трудиться, пока не стоит ожидать индексации.