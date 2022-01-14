Сервис «второй руки»: защита от финансовых мошенников

Не секрет, что наши сограждане часто попадают на удочку мошенников и могут лишиться своих сбережений. И это случается не только с пожилыми людьми.

Еще в августе 2021 года от Центробанка поступило предложение использовать для защиты отдельных категорий граждан от мошеннических операций сервис «второй руки».

Этот сервис особенно нужен пожилым людям и инвалидам. Он предполагает назначение такому клиенту банка в помощь другого человека. Помощник будет контролировать планируемые онлайн-операции. Если он заметит подозрительную активность, то сможет отклонить операцию. В любом случае для совершения действий по вкладам или кредитам будет требоваться одобрение помощника.

Предварительно планировалось подключение такого сервиса самим клиентом. Запрос на отказ от услуги должен был находиться под контролем банков. Сейчас идет отработка механизма действия этого сервиса.

На планируемом заседании Центробанка будут обсуждаться доработки и предложения по поводу нового проекта. Если раньше ЦБ рекомендовал ввести сервис только для пожилых людей и инвалидов, то сейчас предлагается расширить категорию пользователей, которым эта услуга будет полезна.

По мнению главы проекта «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, не стоит сужать категорию граждан, нуждающихся в помощи. Исследование ситуаций показало, что мошенникам удается обмануть и более молодых людей. Основным правилом этого сервиса должна стать добровольность. Гражданам должен быть предоставлен выбор, каким способом себя обезопасить.

Члены НСФР тоже считают, что необходимо дать возможность обратиться за помощью всем гражданам независимо от возраста. Молодежь не имеет большого жизненного опыта, и может ошибаться в выборе правильного финансового решения.

Важно определить перечень операций, которые потребуют подтверждения действий от третьего лица. Подключение сервиса на все операции, даже с низким финансовым риском, вызовет повышение операционных расходов и усложнит процесс для клиентов. Более того, клиент может стать зависимым от третьего лица. К тому же не всегда стоит рассчитывать на честность среди родственников. Иногда они могут отказать в приеме решения из-за нехватки времени или желания.

Евгения Лазарева считает, что нельзя прибегать к помощи «второй руки» только при дистанционном обслуживании. Бывают случаи, когда мошенники руководят действиями жертвы по телефону и вынуждают оформлять кредиты при посещении банка.

Кроме того, НФСР полагает, что важно определить законодательно статус доверенного помощника, так как он фактически получает возможность распоряжаться деньгами наравне с клиентом.

Этот сервис требует еще много доработок. Но в целом он может значительно уменьшить вероятность обмана российских граждан финансовыми мошенниками.