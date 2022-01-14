В Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

В Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
Магнитуда землетрясения составила 5,1. Фото: pixabay

На территории Афганистана 14 января произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составила 5,1.

Информация об этом появилась на сайте Геологической службы США. По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксировали на северо-востоке страны, неподалеку от границы с Таджикистаном.

Эпицентр находился в 13 километрах от города Ишкашим, население которого составляет порядка 12 тысяч человек. Очаг сейсмической активности залегал на глубине 103 километров.

О пострадавших и разрушениях от землетрясения не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что участок Великой Китайской стены обрушился при землетрясении. Специалисты уже начали ремонтно-восстановительные работы.

афганистан землетрясение сейсмологи


 

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