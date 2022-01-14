В Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

На территории Афганистана 14 января произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составила 5,1.

Информация об этом появилась на сайте Геологической службы США. По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксировали на северо-востоке страны, неподалеку от границы с Таджикистаном.

Эпицентр находился в 13 километрах от города Ишкашим, население которого составляет порядка 12 тысяч человек. Очаг сейсмической активности залегал на глубине 103 километров.

О пострадавших и разрушениях от землетрясения не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что участок Великой Китайской стены обрушился при землетрясении. Специалисты уже начали ремонтно-восстановительные работы.