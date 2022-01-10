Участок Великой Китайской стены обрушился при землетрясении

Участок Великой Китайской стены обрушился при землетрясении
Специалисты уже начали ремонтно-восстановительные работы. Фото: unsplash

Сильное землетрясение в Китае вызвало обрушение двухметрового участка Великой Китайской стены.

Как сообщает Global Times, землетрясение магнитудой 6,9 случилось в северо-западной части Китая. Эпицентр подземных толчков находился всего в 114 километрах от Великой Китайской стены. В результате природного явления рухнул участок древнего сооружения длиной около 2 метров. Специалисты уже начали ремонтно-восстановительные работы.

При землетрясении пострадали не только строения, но и люди. По меньшей мере девять человек получили травмы. О погибших не сообщалось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у японских островов Огасавара зафиксировано сильное землетрясение. Очаг стихии залегал на глубине 70 километров под водой, угрозы цунами нет.

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