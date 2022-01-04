У японских островов Огасавара зафиксировано сильное землетрясение

Угроза цунами в связи с землетрясением не объявлялась. Фото: pixabay

Угроза цунами в связи с землетрясением не объявлялась. Фото: pixabay

Во вторник, 4 января, у японских островов Огасавара в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Согласно данным Главного метеорологического агентства Японии, эпицентр подземных толчков находился в более чем в 1 тысяче километров к югу от Токио.

Толчки зафиксированы в 06.09 по местному времени (00.09 мск).

Очаг стихии залегал на глубине 70 километров под водой, угрозы цунами нет.

Информации о пострадавших не поступало. О повреждении инфраструктуры и разрушениях также не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в понедельник, 6 сентября, сейсмологи зафиксировали в Бурятии землетрясение, которое также ощутили жители Иркутской области. Магнитуда в эпицентре составила 7,6.