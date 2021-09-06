Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Бурятии и под Иркутском

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Бурятии и под Иркутском
Магнитуда землетрясения в достигла 7,6. Фото: pixabay

В понедельник, 6 сентября, сейсмологи зафиксировали в Бурятии землетрясение, которое также ощутили жители Иркутской области. Магнитуда в эпицентре составила 7,6.

Как сообщает РБК, эпицентр землетрясения располагался на границе Нижнеудинского района Иркутской области и Окинского района Бурятии. В ближайшем к эпицентру населенном пункте Орлик расчетная интенсивность подземной активности достигла 5,6. В Нижнеудинске мощность составила 3, а в Иркутске — 3,4.

Подземные толчки ощутили в Иркутске, а также в районах Иркутской области: Шелиховском, Ангарском, Усольском, Киренском, Заларинском и Черемховском.

В Алтае-Саянском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» сообщили, что самым мощным землетрясение было в горах Восточного Саяна — там магнитуда достигла 8,2.

Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали у Шпицбергена.

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