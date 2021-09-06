Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали у Шпицбергена

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали у Шпицбергена
Угроза цунами в связи с землетрясением не объявлялась. Фото: pixabay

Сейсмологи зафиксировали землетрясение у полярного архипелага Шпицберген, расположенного в Северном Ледовитом океане.

Землетрясение произошло в понедельник, 6 сентября. Сейсмологическую активность зафиксировали в 20:31 по московскому времени.

Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился почти в километре к северо-востоку от города Лонгйир, который находится в норвежской провинции Свальбард. Очаг активности залегал на глубине 30 километров.

Информации об угрозе цунами в зоне землетрясения не поступало. Также нет данных о возможных пострадавших и разрушениях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число жертв землетрясения на Гаити достигло 2 189. По данным властей, более 100 тысяч зданий были разрушены частично или полностью.

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