Число жертв землетрясения на Гаити достигло 2 189

Число жертв землетрясения на Гаити достигло 2 189
Землетрясение на Гаити. Фото: скриншот Twitter

Число жертв во время землетрясения на Гаити превысило 2 тысячи.

В результате природной катастрофы погибли 2 189 человек, более 12 тысяч жителей страны были ранены, сообщает ТАСС со ссылкой на управление гражданской защиты республики. По данным властей, более 100 тысяч зданий были разрушены частично или полностью.

Спасатели продолжают искать выживших под завалами.

Напомним, 14 августа на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. На следующий день произошло еще одно землетрясение: магнитуда составила 5,8. Эпицентр сейсмической активности находился в 41 километре от города Ле-Ке на юге Гаити, очаг залегал на глубине 30 метров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число жертв землетрясения на Гаити достигло 1 297.

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