Число жертв землетрясения на Гаити достигло 1 297

Число жертв землетрясения на Гаити достигло 1 297
Землетрясение на Гаити. Фото: скриншот Twitter

Число погибших при землетрясении на Гаити достигло 1 297.

По данным управления гражданской защиты республики, по меньшей мере 5,7 тыс. человек получили ранения. Как сообщает ТАСС, 3,2 тыс. из них доставлены госпитализированы в медицинские учреждения.

Поиск людей под завалами продолжается.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в воскресенье, 15 августа.

Эпицентр сейсмической активности находился в 41 километре от города Ле-Ке на юге Гаити, очаг залегал на глубине 30 метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне утром карибская страна серьезно пострадала от землетрясения магнитудой 7,2. Под обрушившимися постройками погибли более 300 человек, еще более 1,8 тысячи получили ранения.

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