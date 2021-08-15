На Гаити произошло второе землетрясение магнитудой 5,8

На Гаити произошло второе за эти выходные землетрясение. Магнитуда подземной бури достигла 5,8.

Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), новое землетрясение зафиксировали в 3:20 по местному времени (6:20 по московскому времени). Эпицентр сейсмической активности находился в 41 километре от города Ле-Ке на юге Гаити, очаг залегал на глубине 30 метров.

Накануне утром карибская страна серьезно пострадала от землетрясения магнитудой 7,2. Под обрушившимися постройками погибли более 300 человек, еще более 1,8 тысячи получили ранения. Местное правительство ввело режим чрезвычайного положения на месяц. Медицинские учреждения продолжают принимать пострадавших от стихии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число жертв землетрясения в Гаити увеличил ось до 227.