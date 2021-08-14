Число жертв землетрясения в Гаити увеличилось до 227

Число жертв землетрясения в Гаити увеличилось до 227
Очаг залегал на глубине 10 км. Фото: pixabay

В Гаити случилось землетрясение магнитудой 7,2. Стихия унесла жизни более 220 человек.

По последним данным, число жертв произошедшего 14 августа землетрясения увеличилось и составило 227.

Также зафиксированы сотни раненых и пропавших без вести, сообщает управление гражданской защиты республики в Twitter. Медицинские учреждения продолжают принимать пострадавших от стихии.

Землетрясение магнитудой 7,2 было зафиксировано у берегов Гаити было утром 14 августа. Местное правительство ввело режим чрезвычайного положения на месяц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о сильном землетрясении в Кемеровской области. Магнитуда подземных толчков составила 5,4.

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