Число жертв землетрясения в Гаити увеличилось до 227

В Гаити случилось землетрясение магнитудой 7,2. Стихия унесла жизни более 220 человек.

По последним данным, число жертв произошедшего 14 августа землетрясения увеличилось и составило 227.

Также зафиксированы сотни раненых и пропавших без вести, сообщает управление гражданской защиты республики в Twitter. Медицинские учреждения продолжают принимать пострадавших от стихии.

Землетрясение магнитудой 7,2 было зафиксировано у берегов Гаити было утром 14 августа. Местное правительство ввело режим чрезвычайного положения на месяц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о сильном землетрясении в Кемеровской области. Магнитуда подземных толчков составила 5,4.